Stafford County Board of Supervisors Meeting Preview
By Martin Davis
EDITOR-IN-CHIEF
Tuesday evening’s Board of Supervisors meeting includes 23 Consent Agenda items, one Presentation, five Agency Presentations and Reports, and three Action Items.
Notable items include the presentation of PB Mares’ audit, the capital improvement plan for Stafford County Public Schools, and the Board’s addressing the situation with Mary Becelia.
The meeting begins at 5:00 pm at the Government Center, and is livestreamed at RegionalWebTV.
Consent Agenda
COUNTY ADMINISTRATION; APPROVE OCTOBER 22, 2024 BOARD OF SUPERVISORS FIVE YEAR FINANCIAL PLAN WORK SESSION: GENERAL FUND MINUTES
COUNTY ADMINISTRATION; APPROVE NOVEMBER 7, 2024 BOARD OF SUPERVISORS MEETING MINUTES
COUNTY ADMINISTRATION; APPROVE NOVEMBER 19, 2024 BOARD OF SUPERVISORS MEETING MINUTES
COUNTY ADMINISTRATION; APPROVE NOVEMBER 20, 2024 BOARD OF SUPERVISORS GENERAL ASSEMBLY DELEGATION DINNER MINUTES
COUNTY ADMINISTRATION; ENDORSE THE VIRGINIA ASSOCIATION OF COUNTIES' (VACo) 2025 LEGISLATIVE PROGRAM PROPOSED RESOLUTION R24-333
CAPITAL PROJECTS; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO EXECUTE A TASK ORDER WITH GANNETT FLEMING, INC. TO PERFORM CONSTRUCTION PHASE PROFESSIONAL SERVICES FOR THE SWITCHGEAR REPLACEMENT PROJECT AT THE AQUIA WASTEWATER TREATMENT FACILITY PROPOSED RESOLUTION R24-348
CAPITAL PROJECTS; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO EXECUTE A LETTER OF NO PREJUDICE WITH VIRGINIA PUBLIC RAIL AUTHORITY (VPRA) TO START DESIGN TASKS TO RELOCATE OR REPLACE WATER AND SEWER LINES IMPACTED BY THE POTOMAC CREEK THIRD TRACK SOUTH (SIDING A) PROJECT PROPOSED RESOLUTION R24-368
CAPITAL PROJECTS TRANSPORTATION; AUTHORIZE THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF TWO “WATCH FOR CHILDREN” SIGNS, ONE ON APPLING ROAD (SR-1560) AND ONE ON ASHBROOK ROAD (SR-1563), IN THE COLONIES AT PARK RIDGE SUBDIVISION
CAPITAL PROJECTS TRANSPORTATION; AUTHORIZE THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF ONE “WATCH FOR CHILDREN” SIGN ON CARNABY STREET (SR-1590) IN THE AUSTIN'S LANDINGS SUBDIVISION PROPOSED RESOLUTION R24-365
CAPITAL PROJECTS TRANSPORTATION; AUTHORIZE THE INSTALLATION AND MAINTENANCE OF ONE “WATCH FOR CHILDREN” SIGN ON TREE HAVEN LANE (SR-800) PROPOSED RESOLUTION R24-366
DEVELOPMENT SERVICES; PETITION VDOT TO INCLUDE WAYPOINTE COURT WITHIN WAYPOINTE SUBDIVISION INTO THE SECONDARY SYSTEM OF STATE HIGHWAYS PROPOSED RESOLUTION R24-370
FACILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO EXECUTE A WORK ORDER WITH CENTENNIAL CONTRACTORS ENTERPRISES, INC. TO REPLACE THE FLOORING AT THE PUBLIC SAFETY BUILDING
FACILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO EXECUTE A CONTRACT WITH MILLENNIUM POOLS AND SPAS LLC TO RESURFACE AND REPAIR THE WOODLANDS POOL AND LAGOON
PLANNING AND ZONING; BUDGET AND APPROPRIATE $487,500 FOR THE PURCHASE OF CONSERVATION EASEMENTS THROUGH THE PURCHASE OF DEVELOPMENT RIGHTS (PDR) PROGRAM ON TAX MAP PARCEL NOS. 25-38 AND 56-112C PROPOSED RESOLUTION R24-369
UTILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO EXECUTE A TASK ORDER WITH SULLIVAN, DONAHOE, AND INGALLS, A PROFESSIONAL CORPORATION, FOR ENGINEERING AND SURVEYING SERVICES FOR THE CHATHAM HEIGHTS WATERLINE IMPROVEMENT PROJECT PROPOSED RESOLUTION R24-247
UTILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO APPROVE ADDITIONAL EXPENDITURES WITH SYNAGRO-WWT, INC., FOR THE TRANSPORTATION AND DISPOSAL OF BIO-SOLIDS FROM LITTLE FALLS RUN WASTEWATER TREATMENT FACILITY PROPOSED RESOLUTION R24-248
UTILITIES; RATIFY A CONTRACT WITH W.W. GRAINGER, INC. FOR INDUSTRIAL AND BUILDING SUPPLIES WITH RELATED EQUIPMENT, ACCESSORIES, SUPPLIES AND SERVICES PROPOSED RESOLUTION R24-250
UTILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO EXECUTE A CONTRACT WITH PARKSON CORPORATION FOR REPLACEMENT EQUIPMENT AT COUNTY WASTEWATER TREATMENT FACILITIES
UTILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO ADVERTISE A PUBLIC HEARING TO CONSIDER PROPOSED AMENDMENTS TO STAFFORD COUNTY CODE, CHAPTER 25, DIVISION 2, "WATER SUPPLY EMERGENCY ORDINANCE,” TO UPDATE PROVISIONS TO PROTECT THE COUNTY'S WATER SUPPLY PROPOSED RESOLUTION R24-285
UTILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO EXECUTE A WORK ORDER WITH S-WORKS CONSTRUCTION CORPORATION FOR THE RAPPAHANNOCK REGIONAL JAIL MECHANICAL BAR SCREEN PROJECT
UTILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO EXECUTE A TASK ORDER WITH WHITMAN, REQUARDT AND ASSOCIATES, LLP FOR ENGINEERING DESIGN AND INSPECTION SERVICES FOR THE REHABILITATION OF THE GRAFTON WATER STORAGE TANK PROPOSED RESOLUTION R24-343
UTILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO ADVERTISE A PUBLIC HEARING TO CONSIDER GRANTING A PERMANENT UTILITY EASEMENT TO DOMINION ENERGY VIRGINIA ON COUNTY-OWNED TAX MAP PARCEL NOS. 29-28 AND 29-29 PROPOSED RESOLUTION R24-358
UTILITIES; AUTHORIZE THE COUNTY ADMINISTRATOR TO EXECUTE A WORK ORDER WITH SAGRES CONSTRUCTION CORPORATION FOR THE CHATHAM LANE WATERLINE REPLACEMENT PROJECT PROPOSED RESOLUTION R24-360
Presentation
PRESENTATION OF COMMENDING RESOLUTION TO THE LANGLEY FLIGHT FOUNDATION PRESENTED BY DELEGATE PAUL MILDE
Agency Presentations and Reports
FY2024 AUDIT RESULTS AND ANNUAL COMPREHENSIVE FINANCIAL REPORT
TRI-COUNTY/CITY SOIL AND WATER CONSERVATION DISTRICT ANNUAL REPORT, PRESENTED BY MADISON MORGAN, EDUCATION AND OUTREACH COORDINATOR
VIRGINIA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION WINTER WEATHER REPORT, PRESENTED BY ANDREW THORPE, ASSISTANT RESIDENT ENGINEER
STAFFORD COUNTY SCHOOLS FY26-35 CAPITAL IMPROVEMENT PROGRAM PRESENTATION
COUNTY ATTORNEY AND SHERIFF; REPORT ON COUNTY'S PARKING REGULATIONS AND DRIVEWAY OBSTRUCTION
Action Items
COUNTY ADMINISTRATION; CONSIDER DESIGNATING ADDITIONAL HOLIDAYS FOR CALENDAR YEAR 2025 FOR COUNTY EMPLOYEES
BUDGET AND MANAGEMENT; CONSIDER BUDGETING AND APPROPRIATING CAPITAL PROJECT RESERVES SET ASIDE DURING THE FY2025 BUDGET PROCESS FOR UNPLANNED SCHOOL MAINTENANCE REPAIRS PROPOSED RESOLUTION R24-349
ADDRESS REMOVAL OF FORMER STAFFORD COUNTY CITIZEN APPOINTEE TO THE LIBRARY BOARD AND RELATED ISSUES
Local Obituaries
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First to break the story of Stafford Board of Supervisors dismissing a citizen library board member for “misconduct,” without informing the citizen or explaining what the person allegedly did wrong.
First to explain falling water levels in the Rappahannock Canal.
First to detail controversial traffic numbers submitted by Stafford staff on the Buc-ee’s project
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